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الأولوية لهؤلاء.. 6 رسائل هامة من الحكومة بشأن العالقين بالخارج

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:33 م
المؤتمر الصحفي
المؤتمر الصحفي
أحمد القاسم
في مؤتمر صحفي، أطلق عدد من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عدة رسائل بشأن المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا الذي انتشر بالعالم، كاشفين عن مساعي الدولة لعودتهم لبلادهم.

يذكر أن مصر سجلت حتى مساء الإثنين، 6813 حالة كورونا بينهم 2139 حالة تحولت نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية، من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت حالات الوفاة 436 حالة.

متابعة العالقين بالخارج
أول تلك الرسائل كانت من وزير الخارجية سامح شكري بشأن قرارات الدولة الخاصة بالعالقين، مؤكدا أن الدولة تعمل على عودة المصريين العالقين بالخارج فى أسرع وقت، الذين ينطبق عليهم الشروط ويعطى لهم الأولوية، كما تتابع أحوالهم لحين عودتهم للبلاد.

عودة العالقين قبل عيد الفطر
أما ثاني الرسائل كانت بشأن موعد عودة العالقين بالخارج وهو ما أعلنته السفيرة نبيلة مكرو وزيرة الهجرة، عندما قالت إن الدولة نعمل على إعادة المصريين العالقين بالخارج قبل العيد، بعدما وضعت جدولا زمنيا لعودة المصريين العالقين بالخارج، على أن يتم ذلك قبل عيد الفطر. 

أولويات عودة العالقين من الخارج
أما وزير الإعلام أسامة هيكل، فقد أعلن عن انطلاق رحلات عودة العالقين بالكويت اليوم الثلاثاء كاشفا عن عدد من المعايير ترتب أولويات عودة العالقين أبرزها الحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين ثم من انتهت فترة عملهم وإقامتهم فى الدول، ثم من يحمل تأشيرة الخروج النهائى والسياحة والزيارة من الدول الأخرى.

توقعات سارة بشأن العالقين
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الهجرة عن حصر كافة المطالب والاستغاثات للحالات الراغبة في العودة إلى مصر، وعلملت على وضع خطة لعودة أكبر عدد ممكن من شرائح العالقين والحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، الأمر ساهم في وجود توقعات بعودة العالقين بشكل سريع خلال الفترة المقبلة.

دور القوات المسلحة
وعن الطرق التي ستستقبل بها البلاد العائدين من الخارج قال وزير الإعلام إن القوات المسلحة رفعت كفاءة المدن الجامعية لتصل إلى مستوى كبير، وكذلك الإجراءات الطبية للعائدين، لتكون الدولة على استعداد لاستقبال أبنائها في الخارج.

لن نترك مصري خارج الحدود
وكشف وزير الإعلام عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، متابعا: "لن نترك مصري واحد خارج الحدود المصرية، حسب توجيهات رئيس الجمهورية، ممن يرغبون في العودة".

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