صراع تونسي على ضم نجم الأهلي

Advertisements

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن دخول ناديي الصفاقسي التونسي والنجم الساحلي، في مفاوضات مع النادي الأهلي، للحصول على خدمات نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويسعى النادي الأهلي، للتخلص من الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، بناءً على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لعدم الحاجة إلى خدماته الفنية.



وأكدت صحيفة "تونس الرقمية" في تقرير لها اليوم، أن النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين، يتنافسان على ضم جيرالدو، نظرًا للإمكانيات البدنية والفنية الهائلة التي يتمتع بها.



وكان جيرالدو، قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الأهلي، بالانتقالات الشتوية المنتهية، إلا أن الجهاز الفني تمسك بخدماته وفضل رحيل المغربي وليد أزارو على سبيل الإعارة.