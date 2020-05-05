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تعليقات مثيرة على فيديو نشره برشلونة على "تويتر" لشاب عربي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:30 م
برشلونة
برشلونة
فاجأ الحساب الرسمي لنادي برشلونة الجميع بعد أن قام بنشر مقطع فيديو للاعب كرة قدم عربي وهو يغازل الكرة بشكل رائع.

وحرص الحساب الرسمي لنادي للبلاوجرانا على "تويتر"، على نشر شريط فيديو مثيرا للاعب كرة القدم الاستعراضية ، السوداني عبد الله عماد، وهو يداعب الكرة ببراعة في الحجر الصحي.

وأرفق برشلونة الفيديو، الذي يظهر فيه عماد جالسا ويقوم بتنطيط الكرة بطريقة مذهلة وممتعة، بـ"إيموجيات" تدل على الدهشة والحيرة. 

وانهالت تعليقات الجماهير على تغريدة برشلونة، مشيدة بقدرات الشاب السوداني، وجاءت أبرزها من أحد الرواد، الذي طالب بإطلاق لقب "فخر العرب الحقيقي" على عماد، إسوة بالمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي اقترن به لقب "فخر العرب" خلال السنوات القليلة الماضية.

أما حساب يحمل اسم "فراع 3"، فقد كتب تعليقا طريفا، حيث تساءل قائلا: "ميسي شاف الفيديو؟"، في إشارة إلى قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب مواقع سودانية، فإن قصة عماد مع لعبة المهارات الإبداعية التي يطلق عليها "فري ستايل فوت بول"، بدأت في العام 2010، بعدما شاهد أحد الفيديوهات على "يوتيوب" لشاب يؤدي مهارات استعراضية.


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