العناني ورئيس "التنظيم والإدارة" يبحثان الهيكل التنظيمي للعاملين بالسياحة والآثار

التقى صباح اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها.





شهد اللقاء الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات الوزارة والجهاز، بمقر الزمالك.





وأوضح أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أن اللقاء تناول عدد من الملفات على رأسها ملف دمج وزارة السياحة والآثار والهيكل التنظيمي الخاص بها.





وكذا ملف مؤقتي المجلس الأعلى للآثار وما آلت إليه نتائج دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتقسيمات الخاصة بهذا الملف ( مرجئين التظلمات والعاملين بند أجر نظير عمل ومؤقتي الباب السادس.



