تأجيل محاكمة أعضاء "دير أند ديل" بتهمة الاختلاس لـ3 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار مجدي حسين، تأجيل محاكمة أعضاء مجلس إدارة شركة "دير أند ديل"، بتهمة اختلاس أموال من جهة عملهم، لجلسة 3 يونيو المقبل.





وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم كل من "ع.ه"، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دير أند ديل، و"م.ا"، عضو مجلس إدارة شركة دير أند ديل، و"ل.م " أجنبى الجنسية"، مدير تنفيذي لشركة دير أند ديل.





وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول من العاملين بإحدى الشركات المساهمة، اختلس مبالغ وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغا وقدره 3 ملايين و20 ألف جنيه، والمملوكين لجهة عمله، والمسلمة إليه بسبب وظيفته، لإيداعهم بحساب الشركة فاحتسبها لنفسه بنية تملكه.





وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين جميعا اختلسوا أموالًا وجدت بحيازتهم بسبب وظيفتهم، كونهم المخول لهم التعامل علي حسابات الشركة البنكية مدعين أنها مرتبات العاملين بالشركة، بأن اختلسوا مبلغا وقدره مليون و265 ألف و875 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهم والمسلمة إليهم بصفتهم الوظيفيه فاحتبسوها لأنفسهم بنية تملكهم.





وأوضح قرار الإحالة أن المتهمان الأول والثالثة اختلسا أموالًا وجدت في حيازتهما، بسبب وظيفتهما كونهم المخول لهما التعامل علي حسابات الشركة البنكية، مدعيين أنها لتمويل خزينة الشركة، بأن اختلسا مبلغا وقدره مليون و760 ألف و937 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهما والمسلمة إليهما بصفتهم الوظيفية فاحتبساها لنفسهما بنية تملكهم.



