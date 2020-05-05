Advertisements

محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة سلاسل قدرات محولات الكهرباء بتكلفة 6 مليون جنيه

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنجازات قطاع الكهرباء بمراكز ومدن وقرى المحافظة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وعمليات الجهد بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين، طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك مما استلزم تركيب مغذيات إضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، في بيان، إنجازات قطاع الكهرباء في شهر ابريل الجارى بمراكز وقرى المحافظة، حيث تم تنفيذ رفع كفاءة سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى والمدن بالمحافظة بتكلفة مالية بلغت 6 مليون و159 الف جنيه، تحت إشراف المهندسة غادة إسماعيل أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والتى تضمنت " تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى.

وكذلك إستيعاب الأحمال المستقبلية لعدد 4 محولات بمدينة سيدى سالم ليستفيد منها قرية داوود الفقى وعدة قرى مجاورة بتكلفة مالية 367 الف جنيه، تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى وإستيعاب الأحمال المستقبلية لعدد 17 محول بقرى مدينة سيدى سالم ليستفيد منها ( المنشية الجديدة، الحدادى ومحول الكوبانيه، بوشته، المشارقه ) بتكلفة مليون و577 الف جنيه، تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى.

وأيضا إستيعاب الأحمال المستقبلية لعدد 4 محولات ببرج البرلس ليستفيد منها محول العامرية وبعض القرى بتكلفة مالية 462 الف جنيه، تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى لاستيعاب الأحمال المستقبلية لعدد 12 محول بمدينة الحامول ليستفيد منها العشرية الكبرى ومحولات التفتيش بتكلفة مالية 870 الف جنيه، تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى لاستيعاب الأحمال المستقبلية لعدد 13 محول بقرى الحامول ليستفيد منها محول المهندسين القديم والجديد ومحولات الطرفاية وبعض المحولات التابعة بتكلفة مالية 858 ألف جنيه.

وأيضا تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى واستيعاب الأحمال المستقبلية لعدد 13 محول بمدينة بيلا ليستفيد منها خاطر القديم والبرى وبعض المحولات بتكلفة مالية مليون و98 الف جنيه، تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى وإستيعاب الأحمال المستقبلية لعدد 11 محول بمدينة مطوبس ليستفيد منها ( الغلايسه، الفيران، القناطر، الناجى، كساب )وبعض القرى المجاورة بتكلفة مالية 927 ألف جنيه.

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يومين

زيدان يخطط لضم شقيقين في دفاع ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عبدالحفيظ يقترب من الرحيل عن الأهلي.. و3 أسماء مرشحة لخلافته

منذ حوالي 5 ساعات

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ يوم

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ يوم

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 13 ساعة

تعليقات مثيرة على فيديو نشره برشلونة على "تويتر" لشاب عربي

منذ أقل من نصف ساعة

كيليان مبابي يشترط الرحيل لريال مدريد للتجديد لسان جيرمان

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 23 ساعة

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرص رسوم على رواتب الموظفين

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:08 ص

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

12:54 ص

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

09:10 ص

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرص رسوم على رواتب الموظفين

08:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة