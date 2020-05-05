محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة سلاسل قدرات محولات الكهرباء بتكلفة 6 مليون جنيه

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنجازات قطاع الكهرباء بمراكز ومدن وقرى المحافظة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وعمليات الجهد بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين، طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك مما استلزم تركيب مغذيات إضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية.



أوضح محافظ كفرالشيخ، في بيان، إنجازات قطاع الكهرباء في شهر ابريل الجارى بمراكز وقرى المحافظة، حيث تم تنفيذ رفع كفاءة سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى والمدن بالمحافظة بتكلفة مالية بلغت 6 مليون و159 الف جنيه، تحت إشراف المهندسة غادة إسماعيل أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والتى تضمنت " تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى.



وكذلك إستيعاب الأحمال المستقبلية لعدد 4 محولات بمدينة سيدى سالم ليستفيد منها قرية داوود الفقى وعدة قرى مجاورة بتكلفة مالية 367 الف جنيه، تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى وإستيعاب الأحمال المستقبلية لعدد 17 محول بقرى مدينة سيدى سالم ليستفيد منها ( المنشية الجديدة، الحدادى ومحول الكوبانيه، بوشته، المشارقه ) بتكلفة مليون و577 الف جنيه، تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى.



وأيضا إستيعاب الأحمال المستقبلية لعدد 4 محولات ببرج البرلس ليستفيد منها محول العامرية وبعض القرى بتكلفة مالية 462 الف جنيه، تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى لاستيعاب الأحمال المستقبلية لعدد 12 محول بمدينة الحامول ليستفيد منها العشرية الكبرى ومحولات التفتيش بتكلفة مالية 870 الف جنيه، تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى لاستيعاب الأحمال المستقبلية لعدد 13 محول بقرى الحامول ليستفيد منها محول المهندسين القديم والجديد ومحولات الطرفاية وبعض المحولات التابعة بتكلفة مالية 858 ألف جنيه.



وأيضا تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى واستيعاب الأحمال المستقبلية لعدد 13 محول بمدينة بيلا ليستفيد منها خاطر القديم والبرى وبعض المحولات بتكلفة مالية مليون و98 الف جنيه، تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى وإستيعاب الأحمال المستقبلية لعدد 11 محول بمدينة مطوبس ليستفيد منها ( الغلايسه، الفيران، القناطر، الناجى، كساب )وبعض القرى المجاورة بتكلفة مالية 927 ألف جنيه.