الليرة التركية تواصل خسائرها إلى مستويات قياسية

واصلت الليرة التركية خسائرها اليوم لتتراجع إلى مستويات قياسية متدنية بلغتها في أزمة العملة التي وقعت عام 2018، إذ تضررت بفعل مخاوف المستثمرين بشأن الأثر المالي والاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.









وفي مواجهة ضغوط السوق، قال مصرفيون لرويترز إن البنك المركزي التركي رفع حدود عمليات السوق لمبادلة الليرة بالعملات الأجنبية إلى 40 في المائة من 30 في المائة في السابق.



