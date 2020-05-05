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الليرة التركية تواصل خسائرها إلى مستويات قياسية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
واصلت الليرة التركية خسائرها اليوم لتتراجع إلى مستويات قياسية متدنية بلغتها في أزمة العملة التي وقعت عام 2018، إذ تضررت بفعل مخاوف المستثمرين بشأن الأثر المالي والاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.


وفي مواجهة ضغوط السوق، قال مصرفيون لرويترز إن البنك المركزي التركي رفع حدود عمليات السوق لمبادلة الليرة بالعملات الأجنبية إلى 40 في المائة من 30 في المائة في السابق.

وتراجعت الليرة 0.5 في المائة إلى 7.0800 للدولار. وكانت العملة قد سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند 7.24 في أغسطس 2018. ومنذ بداية العام الجاري، انخفضت الليرة 16 في المائة في ظل تعرضها لضغوط من تفشي مرض كوفيد-19 الذي أسفر عن وفاة 3461 حالة، على الرغم من أن الحالات الجديدة للإصابة انخفضت بشدة في الأيام القليلة الماضية.

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