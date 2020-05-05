قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

قرر البنك المركزي اليوم الثلاثاء تعديل التوقيتات الزمنية الخاصة بإصدار القوائم المالية لتصبح كل ثلاث شهور مع الالتزام بتقديم القوائم السنوية في توقيتها المحددة، وذلك خوفا من تداعيات تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري وخاصة البنوك.

ويأتي طلب البنك المركزي لتعديل الفترات الزمنية الخاصة بتقديم القوائم المالية للبنوك بالبنوك؛ لمراقبة أوضاعها المالية، وسط توقعات عدد كبير من المصرفيين أن تسجل أراباحها انخفاضا مع أزمة كورونا.

وقال البنك المركزي في بيان له " بشأن التعليمات النهائية لإعداد القوائم المالية للبنوك وفقا لمتطلبات المعيار الدولي( IFRS 9 )، ونظرا للظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا على القطاع المصرفي والاقتصاد ككل وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وما تم اتخاذه من قرار، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية المعدل لعام 2015."

وشدد البنك المركزي في بيانه،على التزام البنوك بإعداد قوائمها المالية السنوية في موعهدا المحددة نهاية ديسمبر 2020 للبنوك التى تعد قوائمها في نهاية ديسمبر، أو في نهاية يونيو 2021 للبنوك التى تعد قوائمها نهاية يونيو في كل عام.

وأشار البنك المركزي، إلى أن قرار تأجيل اقساط عملاء القروض لمدة 6 شهور وتأثيرها على القوائم المالية للبنك، أكد " أنه يتم استبعاد تلك الفترة لدي حساب فترة التوقف عن السداد ولا يتم اعتبرها من مؤشرات الارتفاع الجوهري في مستوي مخاطر الائتمان، وذلك دون الإخلال بمسؤولية البنك عن تقيم محفظته الائتمانية الحفاظ على جودتها وتقييم قدرة العملاء على السداد."