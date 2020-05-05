2.3 مليار جنيه ارباح "التجاري الدولي" خلال الربع الأول من 2020









كشفت البورصة المصرية عن القوائم المالية المجمعة للبنك التجاري الدولي ، والتي أسفرت نتائجه عن تراجع أرباحه خلال الربع الأول من 2020، بنسبة 9 % على أساس سنوي.





وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنه حقق أرباحاً بلغت 2.39 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 2.64 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 6.19 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2020، مقابل دخل بلغ 4.93 مليار جنيه في الربع المقارن من 2019.





و حقق البنك أرباح مستقلة بلغت 2.39 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 2.64 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.





يشار إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت 11.8 مليار جنيه خلال 2019، مقابل أرباح بلغت 9.58 مليار جنيه في 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال 2019 إلى 21.57 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 18.14 مليار جنيه في العام الماضي.