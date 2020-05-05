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سانشو يعود إلى تدريبات دورتموند قبل عودة البوندسليجا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:48 م
سانشو
سانشو
مصطفى صابر
عاد جادون سانشو إلى التدريب مع بوروسيا دورتموند في الوقت الذي يستعد فيه البوندسليجا للعودة للعودة في 15 مايو.

عادت العديد من الأندية الألمانية إلى التدريب منذ الشهر الماضي ، وإن كان ذلك مع وجود عدد من قيود المسافات الاجتماعية.

عززت الفرق الآن الاستعدادات لاستئناف وراء الأبواب المغلقة في الأسبوعين التاليين ، مع مشاركة سانشو في جلسة خفيفة مع زملائه في دورتموند يوم الاثنين.

وأوضحت بعض الأنباء إن قادة الدوري الألماني يأملون في الحصول على الضوء الأخضر لإعادة بدء الموسم في 15 مايو ، على الرغم من أن 10 أفراد مرتبطين بالأندية في القسمين الأوائل أثبتت نتائجهم الإيجابية لفيروس الكورونا.

ومع ذلك ، سيتم وضع شروط صارمة لمنع حدوث موجة ثانية من حالات فيروس الكورونا، مما يعني أن التجمعات الكبيرة ستظل محظورة.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب بايرن ميونيخ.

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