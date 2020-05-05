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حجز صاحب ثلاجة لبيعه السلع الغذائيةالفاسدة بالعمرانية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:31 م
متهم
متهم
إيريني صفوت
بحوزته 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. استغل مالك ثلاجة بمنطقة العمرانية، الظروف الراهنة بالبلاد لبيع سلع غذائية غير صالحة، فسقط في قبضة المباحث، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه، 24 ساعة لحين ورود التحريات.

فيما امرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات، وعرضها على المعمل الجنائي، لكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، شنت مباحث التموين بالتعاون مع مباحث قسم شرطة العمرانية حملة على الأسواق والتجار وتم ضبط مالك ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية وحيازته كمية قدرها 3 أطنان سلع غذائية "مفروم لحوم، دهون حيوانية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


بحوزته على 134 كرتونة جيل مطهر و25 جركن كحول إيثيلي.. سقط مالك شركة لترويجه لكحوليات مجهولة المصدر لبيعها عبر "فيسبوك"، استغلالًا للمواطنين والظروف الراهنة، نتيجة تفشي فيروس كورونا، فأمرت النيابة العامة بالجيزة، حجزه، 24 ساعة لحين ورود التحريات حول نشاطه.


فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات، التي ضبطت بحوزته.


وكانت معلومات قد وردت للإدارة العامة للتكنولوجيا المعلومات تفيد قيام مالك شركة بترويج عن كحوليات للبيع في فيس بوك مجهولة المصدر، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث الجيزة، وبتقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضابط مالك الشركة، وبحوزته 25 جركن بها مادة شفافة وادعاء أنها كحولي ايثيليي، 134 كرتونة تحتوي على عبوات جيل مطهر مجهول المصدر.


وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وفي سياق آخر، تجارة مربحة.. بتلك الكلمات أدلى 4 عاطلين باعترافات لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الدقي، وضبط بحوزتهم على 230 جراما لمخدر الحشيش، و25 قرصا مخدرا، وسلاح للدفاع عن أنفسهم، ومبالغ مالية مقابل الإتجار، حيث يروجون للمخدرات على عملائهم بالمنطقة ويتواصلون معهم عن طريق الهاتف المحمول.


وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير وافٍ.

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