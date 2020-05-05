الخميس.. الدكتور حسام بدراوي ضيف إذاعة الشرق الأوسط

يستضيف برنامج "الحلم المصري" على إذاعة الشرق الأوسط، الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي البارز،وأستاذ النساء والتوليد بجامعة القاهرة.





ويحلل "بدراوي" خلال الحلقة، المشهد المصري والعالمي، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ويتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة الفيروس.





كما يتحدث "بدراوي" أيضًا عن أحدث مؤلفاته "الحالمون بالغد"، ويجيب على السؤال المهم: "كيف يمكن تحقيق المعادلة الصعبة بين إنقاذ الاقتصاد واستمرار عجلة الإنتاج مع حماية حياة المواطنين من فيروس كورونا؟".





ويُذاع برنامج "الحلم المصري"، في العاشرة مساءً، بعد غدٍ الخميس، على إذاعة الشرق الأوسط، امن إعداد وتقديم أحمد إبراهيم.



