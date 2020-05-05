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الخميس.. الدكتور حسام بدراوي ضيف إذاعة الشرق الأوسط
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:31 م
ميسون أبو الحسن
يستضيف برنامج "الحلم المصري" على إذاعة الشرق الأوسط، الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي البارز،وأستاذ النساء والتوليد بجامعة القاهرة.
ويحلل "بدراوي" خلال الحلقة، المشهد المصري والعالمي، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ويتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة الفيروس.
كما يتحدث "بدراوي" أيضًا عن أحدث مؤلفاته "الحالمون بالغد"، ويجيب على السؤال المهم: "كيف يمكن تحقيق المعادلة الصعبة بين إنقاذ الاقتصاد واستمرار عجلة الإنتاج مع حماية حياة المواطنين من فيروس كورونا؟".
ويُذاع برنامج "الحلم المصري"، في العاشرة مساءً، بعد غدٍ الخميس، على إذاعة الشرق الأوسط، امن إعداد وتقديم أحمد إبراهيم.
الجدير بالذكر أن الدكتور حسام بدراوي تولى مناصب عديدة، منها رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب سابقًا، وأيضًا كان عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضوًا بمجلس إدارة النادي الأهلي، بالإضافة إلى تأسيسه للعديد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والصالونات الثقافية.