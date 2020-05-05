مقتل نحو 60 شخصًا بانهيار أحد المناجم في غرب ليبيريا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بمقتل نحو 60 شخصاً بانهيار أحد المناجم في غرب ليبيريا.

وكانت السلطات الليبيرية، فرضت حظرًا في العاصمة "مونروفيا"، حيث استخدم بعض ضباط الشرطة الهراوات ضد السكان الذين غامروا بالخارج بحثًا عن أحكام.

والجدير بالذكر أن، ليبيريا أو رسميًا جمهورية ليبيريا هي دولة في غرب أفريقيا. تحدها سيراليون من الغرب وغينيا من الشمال وكوت ديفوار من الشرق. يتألف الخط الساحلي الليبيري في معظمه من غابات الأيكة الساحلية بينما يتألف الداخل الكثيف بالسكان من غابات تنفتح على هضبة من المروج الأجف. تمتلك البلاد 40% من غابات غينيا العليا المطيرة المتبقية.



