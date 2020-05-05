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مقتل نحو 60 شخصًا بانهيار أحد المناجم في غرب ليبيريا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:33 م
انهيار منجم
انهيار منجم
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بمقتل نحو 60 شخصاً بانهيار أحد المناجم في غرب ليبيريا.

 

وكانت السلطات الليبيرية، فرضت حظرًا في العاصمة "مونروفيا"، حيث استخدم بعض ضباط الشرطة الهراوات ضد السكان الذين غامروا بالخارج بحثًا عن أحكام.

 

والجدير بالذكر أن، ليبيريا أو رسميًا جمهورية ليبيريا هي دولة في غرب أفريقيا. تحدها سيراليون من الغرب وغينيا من الشمال وكوت ديفوار من الشرق. يتألف الخط الساحلي الليبيري في معظمه من غابات الأيكة الساحلية بينما يتألف الداخل الكثيف بالسكان من غابات تنفتح على هضبة من المروج الأجف. تمتلك البلاد 40% من غابات غينيا العليا المطيرة المتبقية.  


وفي سياق أخر، انتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

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مقتل 60 شخص ليبيريا انهيار منجم

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