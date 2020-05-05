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حجز مدير شركة غذائية مجهولة المصدر بالساحل

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:36 م
متهم
متهم
داليا عادل
أمرت النيابة العامة بحجز مدير شركة مواد غذائية مجهولة المصدر في منطقة الساحل 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

كما طالبت النيابة بالتحفظ على كميه كبيرة من السلع الغذائية تمهيدا للاعدامها، فيما وجهت له النيابة تهمة الغش التجاري وادارة شركة بدون أوراق رسمية.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مسئول شركة مواد غذائية بدائرة قسم شرطة الساحل، لإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل الشركة على 1،750 طن أرز – 1،500 طن سكر - 750 كيلو جرام فول - 700 كيلو جرام مكرونه - 600 كيلو جرام ملح طعام جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

خلال 24 ساعة.. ضبط 1012 قضية تموينية وغش تجاري

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، من ضبط (1012) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".

وأسفرت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (26،250 طن مستلزمات إنتاج عبارة عن "سكر حر، لبان طبيعى، صمغ") بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا (عدد 2832400 قطعة حلوى جافة "لبان") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الحملات، في ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المعادى (بمحافظة القاهرة) لحيازته كمية قدرها (3،025 طن ياميش رمضان "زبيب، مشمشية، تمور، أرز أبيض"، عدد 140 لفافة قمر الدين) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

وأسفرت الحملات، من ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة حلوان (بمحافظة القاهرة) لحجبه عن التداول كمية قدرها (3،323 طن "أرز أبيض، سكر حر، فول، مسلى") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

وتمكنت الحملات، من ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (2،450 طن "أرز، مكرونة، سكر حر، ملح طعام، مسلى، وعدد 1848 عبوة "زيت طعام، خل طعام") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.


كما أسفرت الحملات، من ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى (بمحافظة القاهرة) لحجبه عن التداول كمية قدرها (5033 قعطة مستلزمات طبية "جوانتى، ترمومتر، كمادات، خافض لسان، شرائط تحليل سكر") بقصد رفع أسعارها.

وتمكنت الحملات، من ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى (بمحافظة الغربية) لحيازته (عدد 5000 قطعة كمامة) مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

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