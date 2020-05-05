Advertisements

على أنغام عود البطل.. ياسمين صبري تمارس التمارين الرياضية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك".

وظهرت ياسمين، خلال مقطع الفيديو من داخل إحدى صالات الجيم تمارس التمارين الرياضية علي أنغام أغنية "عود البطل" لمطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش.

تشارك الفنانة ياسمين صبري، في السباق الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "فرصة تانية" تدور أحداثة في إطار أجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني منهم الفنانة آيتن عامر وأحمد مجدي ونهال عنبر ومحمد دياب وإدوارد ومحمد جمعة ومحمود البزاوي، والمسلسل من إخراج مرقس عادل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري تمارس التمارين الرياضية فرصه تانيه فرصه تانيه

أخبار تهمك

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ أقل من ساعتين

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ يوم

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يخطط لضم شقيقين في دفاع ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يومين

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرض رسوم على رواتب الموظفين

منذ حوالي 7 ساعات

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ يوم

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 6 ساعات

عبدالحفيظ يقترب من الرحيل عن الأهلي.. و3 أسماء مرشحة لخلافته

منذ حوالي 6 ساعات

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 6 ساعات

كيليان مبابي يشترط الرحيل لريال مدريد للتجديد لسان جيرمان

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ ساعة

صراع تونسي على ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

فتحة حوض.. ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة (صورة)

سارة الشامي تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "فرصة تانية"

أبرزهم حسن شاكوش.. مطربون يشاركون في دراما رمضان 2020

هبة خيال تسرب أسرار ياسمين صبري في "فرصة تانية"

بـ3 مسلسلات في رمضان.. غفران محمد لـ"الفجر الفني": تجربتي مع ياسمين صبري لها إحساس مختلف

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:21 م

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

09:08 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

12:54 ص

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

01:38 م

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة