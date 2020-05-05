على أنغام عود البطل.. ياسمين صبري تمارس التمارين الرياضية

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شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك".



وظهرت ياسمين، خلال مقطع الفيديو من داخل إحدى صالات الجيم تمارس التمارين الرياضية علي أنغام أغنية "عود البطل" لمطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش.



تشارك الفنانة ياسمين صبري، في السباق الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "فرصة تانية" تدور أحداثة في إطار أجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني منهم الفنانة آيتن عامر وأحمد مجدي ونهال عنبر ومحمد دياب وإدوارد ومحمد جمعة ومحمود البزاوي، والمسلسل من إخراج مرقس عادل.