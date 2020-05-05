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الآن.. هاتف "Galaxy S20 Ultra" يتوفر في السوق الأوروبي باللون الأبيض

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:35 م
Galaxy S20 Ultra
Galaxy S20 Ultra
بدأت شركة سامسونج الكورية، في إطلاق هاتف "GALAXY S20 ULTRA" في السوق الأوروبي باللون الأبيض، وذلك بعد أن توفر هذا النموذج في السوق الصيني فقط خلال الفترة الماضية.

وتقدم سامسونج اليوم هاتفها المميز "Galaxy S20 Ultra" في السوق الأوروبي بنموذج جديد مميز باللون الأبيض أو ما يعرف من سامسونج بـ"Cloud White".

انطلق هاتف Galaxy S20 Ultra باللون الأبيض مؤخراً في سوق ألمانيا، والذي إقتصر على نموذج واحد فقط بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت رام، وسعة تخزين 128 جيجابايت، وجاء بسعر 1150 يورو، بينما تقتصر سعة تخزين 512 جيجابايت على اللون الأسود.

من جانب أخر، قدم Galaxy S20 Ultra باللون الأبيض في السوق الصيني بنموذج واحد فقط يضم سعة تخزين 256 جيجابايت، ومن المتوقع أن يبدأ هاتف Galaxy S20 Ultra باللون الأبيض الجديد في الانتشار بالسوق الأوروبي خلال الفترة القادمة، مع توقعات أن يقدم في أسواق أوروبا الأخرى بنفس مواصفات السعة التخزينية والذاكرة العشوائية التي قدمت في سوق ألمانيا.
الآن.. هاتف "Galaxy S20 Ultra" يتوفر في السوق الأوروبي باللون الأبيض
الآن.. هاتف "Galaxy S20 Ultra" يتوفر في السوق الأوروبي باللون الأبيض

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