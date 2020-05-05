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سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في باكستان واليمن والسودان

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعماله الخيرية خلال شهر رمضان؛ حيث شملت ثلاث دول هي باكستان واليمن والسودان، بالإضافة إلى إقليم بونتلاند.

وفى باكستان، واصل المركز، لليوم الحادي عشر على التوالي، توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب.

ووفقًا لوكالة "واس"، جرى توزيع 1.463 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 8.778 فردًا في مناطق لاهور، ومظفر جر، وباك باتان، وتوبا تيك سنق، وراجنبور، بإقليم البنجاب.

كما جرى توزيع 400 سلة غذائية تزن 13 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 2.400 فرد، و240 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة مظفر جر، استفاد منها 1.440 فردًا، و260 سلة غذائية تزن 9 أطنان في منطقة توبا تيك سنق، استفاد منها 1.560 فردًا.

وجري أيضًا توزيع 260 سلة غذائية تزن 9 أطنان في منطقة باك باتان، استفاد منها 1.560 فردًا، و303 سلال غذائية تزن 10 أطنان في منطقة راجنبور، استفاد منها 1.818 فردًا.

وفي اليمن، واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 23 إلى 29 أبريل 2020م، ضخ 301.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 343.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات.

كما تم رفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات من مديرية الخوخة بالكامل، وتنفيذ حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض من المديرية ومخيمات النازحين.

على صعيد آخر، واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز، تقديم خدماتها العلاجية في الخوخة خلال الفترة السابقة؛ بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 2.236 مستفيدًا، وعيادة التحصين 13 فردًا، وعيادة الجراحة والتضميد 287 فردًا، وعيادة الولادة 11 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 801 فرد، وقسم الإحالة الطبية مستفيديّن، وعيادة الصحة الإنجابية 204 مرضى، وقسم التغذية العلاجية 20 حالة، وقسم الرعاية الصحية 963 مريضًا.

كما تم إجراء الفحص المخبري لـ 2.872 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 3.282 مريضًا، وعيادة نقل الدم 11 مستفيدًا.

وفى السودان، وزع المركز أمس 1.950 سلة غذائية رمضانية في ولاية النيل الأزرق بجمهورية السودان. استفاد منها 10.700 فرد، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

حيث جرى توزيع 950 سلة غذائية في محلية الرصيرص استفاد منها 5.700 فرد، و550 سلة غذائية في محلية باو، استفاد منها 3.300 فرد، و450 سلة غذائية في محلية قيسان، استفاد منها 2.700 فرد.

وفى إقليم بونتلاند، قدم المركز- أمس- مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول، التي اجتاحت منطقة قرظو في إقليم بونتلاند، شملت المساعدات 1.000 سلة غذائية، تزن 90 طنًا، يستفيد منها 6.000 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية.

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