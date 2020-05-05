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قبل عرض إعلان تامر حسني الجديد بساعات.. تعرف على فريق عمل الأغنية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:42 م
بوابة الفجر
نور طلعت

انتهى الفنان تامر حسني، السبت الماضي، من تصوير إعلانه الدعائي الجديد لصالح إحدى شركات الاتصالات.

 

واستغرق تصوير الإعلان يومين بداية من صباح الجمعة حتى مساء السبت وذلك بحي المعصرة في حلوان، ويظهر "حسني" داخل مركب نيليه وبجواره أكثر من مركب تضم عدد كبير من الرجال والفتيات والأطفال والنساء، ويهدف الإعلان إلى عمل خيري يحمل معاني كبيرة.

 

أغنية الإعلان من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان إيهاب عبد الواحد، ومن المفترض أن يتم عرض الإعلان بداية من مساء اليوم عبر جميع القنوات الفضائية.

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