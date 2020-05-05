الصحة السعودية: تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

Advertisements

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي إنه تم تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، اليوم (الثلاثاء)، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 32251.



كما أعلن تسجيل (9) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (955) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (5431) حالة.



وأضاف المتحدث، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا في البلاد، أن من الأمور المهمة لمرضى الربو في هذه الجائحة، أخذ العلاج في وقته الطبيعي ومراجعة الطبيب المختص، إضافة إلى الابتعاد عن أي مهيجات تنفسية، وعن أي فرص لانتقال العدوى.



كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.



هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3،029 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 900 ألف حالة شفاء.



وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



