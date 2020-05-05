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مدبولي يوجه بعزل غير القادرين من العالقين بالخارج في المدن الجامعية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك مناشدات من العالقين ومخالفي الإقامة ومن ثم إنهاء عقودهم في الخارج للعودة لمصر، موضحة أن ملف إعادة العالقين المصريين في الخارج يتم في إطار جدول زمني تم وضعه من قبل اللجنة المشكلة لبحث عودة المصريين برئاسة رئيس مجلس الوزراء. 

وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء وافق على الجدول الزمني لإعادة العالقين في الخارج، الذي تم طرحه عليه في اجتماع اللجنة المشكلة لبحث عودة المصريين في الخارج، ووجه بسرعة إعادتهم وتكثيف رحلات الطيران حتى يتمكن المصريين الراغبين في العودة من قضاء أواخر رمضان والعيد مع أسرهم.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن المصري العائد من الخارج يتحمل تكلفة حجز تذكرة الطيران والعزل الصحي، وتم التفاوض مع أماكن عزل المواطنين، منوهة بأن هناك شرائح بسيطة من العمالة غير قادرة على تحمل تكلفة العزل، موضحة أن رئيس الوزراء أعطى توجيهات بأن من لم يستطيع تحمل تكلفة العزل بالفنادق يتم عزلهم بالمدن الجامعية، مشددة على أن العالقين سوف يتم نقلهم على طائرات الطيران المصري فقط.

وأشارت إلى أننا في ظروف استثنائية وتكلفة توجيه طائرة لإعادة العالقين مرتفعة، ولكن المصريين في الخارج يريدوا العودة للوطن بأي ثمن.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.

وفي إطار التواصل المستمر مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الاثنين، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 17 مستشفى للعزل، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرض، وتوفير كافة الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وأشادت وزيرة الصحة بآداء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لما يقدمونه من خدمات طبية مميزة للمرضى بكفاءة عالية، كما وجهت مديري المستشفيات بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية محدثة لمتابعة وتسجيل بيانات المرضى منذ دخولهم إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالشكر لوزيرة الصحة لسرعة استجابتها وتلبية كافة احتياجاتهم، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم.

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