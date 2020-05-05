بعد انتشار الفيديو على "فيسبوك".. ضبط أطراف مشاجرة مكتب تأمينات اجتماعي

أكد مصدر أمني، أن أجهزة وزارة الداخلية، ضبطت مجموعة من السيدات، علي أثر ما تداولته بعض صفحات موقع "فيسبوك" من مقطع فيديو لمشاجرة بين سيدتين "شقيقتين" وموظفة بأحد مكاتب التأمينات الاجتماعية بالقاهرة، وقيام الموظفة بدفع لوح زجاج شباك الصرف مما أدى إلى كسره وإصابتها بجرح باليد.





وبالفحص تبين أن السيدتين رفضتا الإلتزام بتعليمات صرف المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلى، على أثر ذلك نشبت المشاجرة وقيام السيدتين بتصوير الواقعة وبثها عبر موقع "فيس بوك".

وتم ضبط جميع أطراف المشاجرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.













وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين، لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالقاهرة.









بداية الواقعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد العاملين بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة عام وذلك لما ثبت فى حقها من مخالفات، بمُمارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء المخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه بالاشتراك مع شخص أخر.









وعقب تقنين الإجراءات تم رصد المذكوران وضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة حال قيامهما بإتمام عملية البيع وضبط بحوزتهما (37000 دولار أمريكى – 350000 جنيه مصرى) كما تم ضبط جهاز هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطه المُؤثم، وبمواجهته المتهمين أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما فى الاتجار بالنقد الأجنبى.









جاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.





وفي سياق أخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص، لاستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية، بسوهاج.









بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 4 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.









وأكدت التحريات الفرع صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (2،150،000 - اثنين مليون ومائة وخمسون ألف جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى بالمخالفة للقـانــون، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.









وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.



