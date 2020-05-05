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اتساع العجز التجاري التركي 13.4% خلال أبريل

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:51 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية أمس، اتساع العجز التجاري 13.4 في المائة على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في (أبريل).


وتراجعت الواردات 32.2 في المائة إلى 11.84 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 41.6 في المائة إلى 8.44 مليار دولار في (أبريل)، وفقا للأرقام.


إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية نشرت أمس، أن معدل التضخم في تركيا بلغ 10.94 في المائة على أساس سنوي في (أبريل)، وفقا لـ"الألمانية". وكان التضخم قد سجل 11.86 في المائة في (مارس)، مقابل 12.37 في المائة في الشهر السابق.


ووفقا لمعهد الإحصاء التركي "تركستات" فقد سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا بـ0.85 في المائة مقابل (مارس).


وكانت المواد الغذائية من بين المجموعات الأعلى تسجيلا للزيادات، حيث ارتفعت تكلفتها بـ2.53 في المائة.
وكان البنك المركزي التركي خفض أخيرا توقعاته للتضخم بنهاية عام 2020 إلى 7.4 في المائة، مقابل تقديرات سابقة بـ8.2 في المائة.


كما خفض سعر الفائدة الرئيس بنقطة مئوية إلى 8.75 في المائة، في مسعى إلى التقليل من آثار جائحة كورونا.
وأشار البنك إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي منذ منتصف (مارس) بسبب ما تلقيه الجائحة من ظلال على حركة التجارة والسياحة والطلب المحلي.

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