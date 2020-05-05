الهند تسجل 195 وفاة و 3900 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 195 وفاة و 3900 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وتوجه مئات الأشخاص، إلى متاجر المشروبات الكحولية في العاصمة الهندية، نيودلهي، حيث بدأت تخفيف بعض القيود بعد إغلاق لمدة 40 يومًا ضد فيروس كورونا المستجد، في حين استأنفت بعض المكاتب العمل بعدد أقل من الموظفين وتسللت حركة المرور إلى الشوارع.

وقال شاهد من "رويترز": "في حوالي الساعة 9:30 صباحًا، تشكل خط يتكون من أكثر من 500 شخص خارج متجر لبيع الخمور في منطقة كاليان بوري الشرقية، قبل إغلاق المحل ووجهت الشرطة هراوات إلى الجمهور لتفريقه".

كانت العديد من السيارات الحكومية من بين حركة المرور في شوارع دلهي، اليوم الاثنين، في حين أطلت الشرطة عند نقاط التفتيش على السيارات لضمان عدم وجود أكثر من راكبين، وارتدى الجميع الكمامات.



