'الأعلى للإعلام' يحجب موقع إلكتروني ويناقش عدد من الشكاوى

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، حجب موقع إلكتروني يدعى opri news "أوبري نيوز" لمدة 3 أشهر؛ وذلك لاتهامه بنشر أخبار كاذبة حول فيروس كورونا المستجد في مستشفيات جامعة عين شمس، ما سبّب الذعر بين المرضى والعاملين والأطقم الطبية، وتبين من تحقيقات المجلس عدم صحة ما نُشر.





وقال المجلس في بيان له، إن لجنة الشكاوى ناقشت في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة جمال شوقي، شكوى مُقدمة من جامعة القاهرة ضد موقع القاهرة 24، وقررت فتح تحقيق في الشكوى، واستدعاء الممثل القانوني للموقع في جلسة الأحد المقبل، بتهمة نشر أخبار غير دقيقة حول فيروي كورونا في مستشفيات جامعة القاهرة.





وأضاف المجلس أن اللجنة ناقشت أيضًا 7 شكاوى أخرى من الجمهور عبر منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، متنوعة، بعضها عن الشاشات في رمضان.





وكان قد أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تقديره للجهد المبذول من جانب صُناع الدراما، وحرصهم الواضح على الالتزام بالمعايير الصادرة من المجلس، والتي تهدف إلى حماية حقوق المشاهدين.





وقال المجلس في بيان سابق له، إنه يرى أن هذا الأمر انعكس على أداء الشاشات خلال شهر رمضان، والذي عُرض فيه أعمالاً درامية جديدة تليق بالمشاهدين، وعددًا منها يعتبر أعمالًا إبداعية راقية، ولذلك كانت الشاشات أكثر جذبًا للمشاهدين، بفضل الارتقاء بالأعمال الدرامية، والتنوع في محتواها، والأفكار الجديدة التي ناقشتها، ومنها ما يُقدم لأول مرة على الشاشات بجرأة شديدة، مما يؤكد تجلي أجواء الفكر والإبداع التي نعيشها.





وأعرب المجلس عن تقديره لمسلسل "الاختيار"، الذي يجسد مرحلة من أهم مراحل نضال الشعب المصري، مُمثلاً في قواته المسلحة، ضد الطغيان والإرهاب المتستر بالدين، وهو من أهم الأعمال الإبداعية التي طالب بها المجلس أكثر من مرة، خاصة أنه يعتبر أحد أيقونات الدراما المصرية على مدار تاريخها، بتقديمه المثل والقدوة للأجيال القادمة في الفداء والتضحية في أسمى صورها، وتعبيره عن بطولات الشهداء، باستخدام الإبهار في الإخراج، والرقي في الحوار، والإبداع في الأداء.





وأعلن المجلس أن تقارير لجان الرصد والمتابعة رصدت انخفاضًا في حجم الملاحظات على الأعمال الدرامية، وتدني عدد المخالفات بها.



