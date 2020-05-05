ألمانيا تطالب "المركزى الأوروبي" بتوضيح خطة مواجهة الأزمة

قضت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم بأنه سيكون على البنك المركزي الأوروبي توضيح أن خطة أساسية لشراء السندات لدعم اقتصاد منطقة اليورو "متناسبة" وإلا فلن يكون بإمكان المصرف المركزي الألماني المشاركة فيها.







