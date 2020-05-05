وزير الثقافة تنعى شاعر العامية الكبير يسرى العزب

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الشاعر الكبير الدكتور يسرى العزب الذى غيبه الموت اليوم الثلاثاء ه مايو عن عمر ناهز 73 عام بعد صراع طويل مع المرض وقالت ان شعر العامية فقد احد اهم مبدعوه والذى ترك الكثير من الابداعات المميزة وطالما اكتشف ادباء ورعاهم ، مشيرة انه لقب بحبيب ادباء الاقاليم لاهتمامه باكتشاف الموهوبين منهم وتوجيههم .

يذكر ان الشاعر الدكتور يسرى العزب ولد عام 1947 بقرية ديمشلت التابعة لمحافظة الدقهلية، وكان والده شاعرًا كلاسيكيًا يكتب الفصحى، بينما عمه الدكتور محمد أحمد العزب من رواد شعر التفعيلة، رغم أزهريته، وصل إلى عمادة كلية اللغة العربية. حصل على الإعدادية الأزهرية المعادلة عام 1962، ثم الثانوية العامة سنة 1964، وتخرج فى كلية الحقوق عام 1969، وفى كلية الآداب عام 1975 بامتياز مع مرتبة الشرف ، نال درجة الماجستير بامتياز عام 1981، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 1985، وكتب عدة مسرحيات شعرية وأخرجها ومثل فيها، منها "تغريبة عبرازق الهلالى" وأصلها عبد الرازق، ومسرحية "الوعد سعد" و"نخلتين فى العلالى" و"ريحة النعناع وغيرها .