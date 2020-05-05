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مفاجأة.. برشلونة يسعى لضم موهبة ريال مدريد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:20 م
ريال مدريد
ريال مدريد
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية عن أن برشلونة في صدارة الترتيب لتوقيع لاعب الوسط المهاجم سيزار جيلابيرت من غريمه ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

لم يثبت سيزار جيلابيرت البالغ من العمر 19 عامًا نفسه في فريق ريال مدريد الأول ، ولكن تم اعتباره أحد ألمع اللاعبين الذين خرجوا من أكاديمية النادي في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك ، من المقرر أن ينتهي عقده مع ريال مدريد خلال العام المقبل ، ويحرص جيلابيرت على الحصول على مزيد من التأكيدات بشأن فرصه في الفريق الأول تحت قيادة زين الدين زيدان قبل الالتزام بمستقبله.

أفادت صحيفة AS أن برشلونة في مقدمة قائمة الانتظار لتوقيعه إذا فشل في الاتفاق على شروط جديدة ، مع أمل ريال مدريد في أن يؤدي عرض جيد بما يكفي إلى إغراء مدريد في البيع على الرغم من التنافس بين الناديين.

ويزعم التقرير أيضًا أن آرسنال مهتم جدًا بضم اللاعب الشاب ، بينما يتابع منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد الوضع أيضًا.

ويتابع ايضا بوروسيا دورتموند وليون وريال سرقسطة أيضًا اهتمام جيلابرت ، الذي يتراجع حاليًا بشكل كبير عن ترتيب خط الوسط المهاجم في ريال مدريد.

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