نجوم × رمضان (6).. محمد إبراهيم يقود ملحمة مصرية في مونديال الشباب 2011

شهد شهر رمضان المبارك خلال السنوات الماضية على تألق العديد من نجوم الكرة المصرية في المباريات التي أقيمت خلال شهر الصيام سواء على مستوي الأندية أو المنتخبات الوطنية، وقادوا أنديتهم لتحقيق الانتصارات المدوية في مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ونقدم سلسلة حلقات بعنوان "نجوم × رمضان" سيتم نشرها على مدار أيام الشهر المبارك، نلقي الضوء من خلالها على أبرز النجوم الذين تألقوا مع الأندية المصرية والمنتخب الوطني خلال مباريات شهر الصيام.

"هاتريك" محمد إبراهيم يقود منتخب الشباب إلي ثمن نهائي كأس العالم





نسلط الضوء في حلقة اليوم من "نجوم × رمضان" على واحد من المواهب الكروية المميزة في الكرة المصرية، وأحد أبناء جيل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحد أفراد كتيبة منتخب الشباب الذي شارك في بطولة كأس العالم 2011 في كولومبيا تحت قيادة المدرب ضياء السيد، ألا وهو محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق والمقاصة الحالي.





محمد إبراهيم أبواليزيد من مواليد 1 مارس لعام 1992، بمركز أبو المطامير التابع لمحافظة البحيرة، بدأ مسيرته الكروية داخل صفوف نادي كروم جناكليس بالبحيرة، بعدها انتقل لناشئي الزمالك، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009 وتألق بشكل لافت للأنظار وحجز مكانا في تشكيلة الفريق الأبيض وأحرز معه العديد من الأهداف واستمر مع الفريق حتي2014 قبل رحيله للاحتراف في ماريتيمو البرتغالي في تجربة قصيرة عاد بعدها للزمالك واستمر معه حتي 2019.





انتقل محمد إبراهيم العام الماضي إلي نادي مصر المقاصة لمدة موسمين، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للزمالك خلال الفترة الماضية، وجاء توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، ليعطل مشواره مع الفريق الفيومي.





ويعد محمد إبراهيم من النجوم المصريين الذين تألقوا خلال مباريات شهر رمضان، ولا تنسي الجماهير المصرية أدائه الرائع وتسجيله 3 أهداف في مباراة منتخب الشباب ضد النمسا في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب 2011 في كولومبيا والتي أقيمت يوم 4 أغسطس من نفس العام، الموافق 5 رمضان 1432 هجريا.





منتخب مصر دخل مباراة النمسا وفي جعبته 4 نقاط، من تعادل مع البرازيل وفوز على بنما، وكان يحتاج لفوز جديد لحسم تأهله لدور الـ16 بالبطولة، وافتتح محمد غازي أهداف الفراعنة بالدقيقة 31 من تسديدة صاروخية، قبل أن يسجل محمد إبراهيم 3 أهداف "هاتريك" بالدقائق 60، 63، 80 وقاد الفراعنة لفوز كاسح بنتيجة 4 / 0 ليصعد الفراعنة الصغار رفقة البرازيل للدور التالي بالبطولة.





ولكن لم يذهب منتخب مصر بعيدًا في بطولة كأس العالم للشباب، حيث خسر أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 بنتيجة 2/1 سجل هدف الفراعنة النجم محمد صلاح، ليودع المنتخب منافسات البطولة مبكرًا.



