أكثر من 1000 متعافي من فيروس كورونا في مكة المكرمة

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تخطت مكة المكرمة حاجز الـ1000 في عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد.



ووفقًا لبيان وزارة الصحة، بلغ إجمالي عدد المتعافين في العاصمة المقدسة 1145 حالة، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنته وزارة الصحة.



وبذلك احتلت مكة المكرمة المرتبة الثانية بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد الرياض.



كما بلغ إجمالي عدد الحالات في مكة 6848 حالة؛ منها 5618 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 85 حالة وفاة.



هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3،029 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 900 ألف حالة شفاء.



وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.