Advertisements

"البترول" توقع اتفاق لدفع فاتورة الغاز الكترونيًا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:06 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
وقعت شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) وبنك مصر اتفاقا للتعاون في تطوير خدمات التحصيل الإلكتروني لقيمة الخدمات التي تقدمها الشركة, وذلك في إطار سعي وزارة البترول والثروة المعدنية إلى التوسع في تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة في تقديم الخدمات لعملاء الغاز الطبيعي, تيسيرا عليهم في أداء المعاملات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهري.

وبمقتضى الاتفاق الذي وقعه رئيس الشركة الدكتور وسيم وهدان مع رئيس بنك مصر المحاسب محمد الإتربي, ستقوم (بتروتريد) بالاستفادة مما حققه البنك من تطور تكنولوجي في تطوير خدمة التحصيل الإلكتروني, وخاصة للمعاملات التي تتم بالبطاقات الإلكترونية بمختلف إصداراتها, سواء فيزا أو ماستركارد أو بطاقة ميزة والمحفظة البنكية, وما يستجد عبر شبكة الإنترنت, ومن خلال موقع الشركة أو من خلال التطبيقات الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو تطبيقات الحواسب اللوحية, وذلك لتحصيل قيمة الخدمات التي تقدمها الشركة.

وذكر بيان لوزارة البترول, اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تستهدف تنفيذ منظومة رقمية متكاملة لربط شركات القطاع, ضمانا لسرعة تداول المعلومات وبما يتيح كفاءة مراقبة الأداء وسرعة ودقة اتخاذ القرار لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات, كما يستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حلول متطورة تتسم بالفاعلية والمرونة للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يرا موقع بتروتريد فيز وماستر كارد دفع فاتورة الغاز خدمات الدفع عبر المحمول بنك مصر الخدمات الالكترونية

أخبار تهمك

فرمان ناري.. الزمالك يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق الأول

منذ 40 دقيقة

بعد انتشار الفيديو على "فيسبوك".. ضبط أطراف مشاجرة مكتب تأمينات اجتماعي

منذ ساعتين

عبدالحفيظ يقترب من الرحيل عن الأهلي.. و3 أسماء مرشحة لخلافته

منذ حوالي 8 ساعات

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرض رسوم على رواتب الموظفين

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يومين

مفاجأة.. برشلونة يسعى لضم موهبة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 8 ساعات

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ يوم

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 3 ساعات

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 8 ساعات

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"فودافون" و "ماستركارد" يشاركان "أمان" لتقديم خدمة السحب و الإيداع من خلال فودافون كاش

"بتروتريد" توقع بروتوكول يتيح تحصيل أقساط وفواتير الغاز الطبيعي بمكاتب البريد

فاتورة الغاز شهر مايو 2019 | عبر موقع شركة بتروتريد | الاستعلام عن الفاتورة وطرق سدادها عبر الإنترنت

"watch it".. منصة مصرية رقمية تدخل سوق المنافسة العالمية

"بتروتريد" توقع اتفاقا لتطوير التحصيل الالكتروني لخدمات الشركة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:21 م

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

01:38 م

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

09:08 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

12:54 ص

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة