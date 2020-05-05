"البترول" توقع اتفاق لدفع فاتورة الغاز الكترونيًا

وقعت شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) وبنك مصر اتفاقا للتعاون في تطوير خدمات التحصيل الإلكتروني لقيمة الخدمات التي تقدمها الشركة, وذلك في إطار سعي وزارة البترول والثروة المعدنية إلى التوسع في تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة في تقديم الخدمات لعملاء الغاز الطبيعي, تيسيرا عليهم في أداء المعاملات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهري.





وبمقتضى الاتفاق الذي وقعه رئيس الشركة الدكتور وسيم وهدان مع رئيس بنك مصر المحاسب محمد الإتربي, ستقوم (بتروتريد) بالاستفادة مما حققه البنك من تطور تكنولوجي في تطوير خدمة التحصيل الإلكتروني, وخاصة للمعاملات التي تتم بالبطاقات الإلكترونية بمختلف إصداراتها, سواء فيزا أو ماستركارد أو بطاقة ميزة والمحفظة البنكية, وما يستجد عبر شبكة الإنترنت, ومن خلال موقع الشركة أو من خلال التطبيقات الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو تطبيقات الحواسب اللوحية, وذلك لتحصيل قيمة الخدمات التي تقدمها الشركة.





وذكر بيان لوزارة البترول, اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تستهدف تنفيذ منظومة رقمية متكاملة لربط شركات القطاع, ضمانا لسرعة تداول المعلومات وبما يتيح كفاءة مراقبة الأداء وسرعة ودقة اتخاذ القرار لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات, كما يستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حلول متطورة تتسم بالفاعلية والمرونة للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.