Advertisements

فرمان ناري.. الزمالك يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق الأول

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم بشكل نهائي بشأن رحيل نجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي خلال الموسم المقبل بعد العروض العديدة التي وصلت له.

 

وتلقى بن شرقي عروضا بالجملة من بعض وكلاء اللاعبين وشركات التسويق وبالتحديد من تركيا وفرنسا.

 

وأكد مسئولو الزمالك رفضهم رحيل بن شرقي ولو بـ100 مليون جنيه، خاصة وأنه أبرز لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة.

 

وانضم بن شرقي إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري قادمًا من صفوف الهلال السعودي ونجح في إثبات نفسه وقدم مستويات أكثر من رائعة.

 

ويتوقف النشاط الرياضي حاليًا في مصر والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

بعد انتشار الفيديو على "فيسبوك".. ضبط أطراف مشاجرة مكتب تأمينات اجتماعي

منذ ساعتين

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ يوم

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ يوم

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يسعى لضم موهبة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرض رسوم على رواتب الموظفين

منذ حوالي 8 ساعات

عبدالحفيظ يقترب من الرحيل عن الأهلي.. و3 أسماء مرشحة لخلافته

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ ساعتين و 37 دقيقة

فرمان ناري.. الزمالك يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق الأول

منذ 41 دقيقة

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يومين

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:21 م

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

01:38 م

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

09:08 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

12:54 ص

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة