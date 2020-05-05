من بينهم عمرو وهبة وواكلينها والعة وولاد إمبابة.. دليلك الرمضاني الكامل على اليوتيوب هذا العام

يأتي رمضان هذا العام في ظل ظروف لم نعهدها من قبل، إلا أن حبنا للمسلسلات التي تجمعنا، وللمحتوى الذي ينتزع منا الضحكات ولوصفات الأكلات الشهية التي نعشقها لا يزال كما هو.

في كل عام، نرصد ارتفاعًا كبيرًا خلال الشهر الكريم في أوقات مشاهدة على فئات معينة تشمل الفيديوهات الترفيهية، ووصفات الطعام والطهي، ويشمل هذا الارتفاع أيضًا زيادة كبيرة في مقاطع الفيديو التي يتم تحميلها على قنوات من مختلف أنحاء العالم العربي، من صناع محتوى إلى قنوات تابعة لشبكات تلفزيونية.

هذا العام على YouTube، ستضحكون مع الممثلة السورية شكران مرتجى، والممثل حسن الرداد، كما ستستمتعون بوصفات الأطباق الشهية من طاقم قناة "أطيب طبخة".

مسلسلات رمضان

١. بنت صوغان - مسلسل كوميدي إماراتي

تدور أحداث المسلسل في قرية نائية بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل اكتشاف النفط. تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من مثيري الشغب الذين طردوا من القرية ومغامراتهم أثناء انتقالهم إلى حي جديد.

٢. واكلينها والعة - مسلسل كوميدي مصري

يتناول هذا المسلسل الكوميدي بطولة حسن الرداد ومي سليم، مغامرات ثلاث عائلات تيعش في نفس البناية. ويشهد المسلسل ظهور مميز لمجموعة من كبار الممثلين مثل الفنانة فيفي عبده، والمطرب هشام عباس، والممثل شادي ألفونس.

٣. شعبيات الكرتون - مسلسل كرتوني إماراتي

تعود سلسلة الرسوم المتحركة الإماراتية الشهيرة لموسم 14 في رمضان.

٤. ولاد إمبابة- مسلسل كوميدي مصري

يضم هذا المسلسل مجموعة من الفنانين من هم فريدة سيف النصر، وسمير غانم، وسعد الصغير. ويعرض المسلسل حكاية 15 إبنا يعيشون في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، وهم يتصارعون من أجل اقتسام الميراث الذي تركه أبيهم.

٥. هواجسعابرة- مسلسل كوميدي سوري

بطولة أحمد الأحمد وكاريس بشار. يتناول هذا المسلسل السوري الكوميدي أنماط شخصية مختلفة في إطار الحياة الزوجية تتراوح بين الشخصيات العاطفية شديدة الرومانسية إلى الشخصيات المفرطة في الشك والريبة.

٦. ميادة وولادا - مسلسل كوميدي سوري

في هذا المسلسل تقوم النجمة الكبيرة شكران مرتضى بدورة سيدة تحاول التعايش مع فقدان زوجها بمساعدة أبنائها وأصدقائها.

٧. غفوة القلوب-مسلسل درامي سوري

مسلسل درامي يتناول قصة رجل يعثر بالصدفة على أدلة قد تساعد في إنقاذ شخص متهم بجريمة قتل. يعرض المسلسل قصة أبو أيمن الذي يوجه الاختيار بين مصلحة أسرته المادية وإنقاذ شخص محكوم عليه بالإعدام في جريمة لم يرتكبها.

صناع المحتوى على YouTube

١. السعودي ريبورترز -الموسم الثاني من مسلسل بودي و زوزو الكرتوني

تابع حلقات الموسم الثاني من بودي وزوزو فيما يحاول الأخَوان الهروب من عالم الفنتازيا الذي انتقلا إليه خلال حلقات الموسم الأول.

٢. عائلة أناصالة – رمضان في الغرب

ساهم أنس وأصالة في إسعاد الملايين بمقاطع الفلوج التي تتناول حياتهم اليومية كأسرة عربية تعيش في كندا. وأثناء الشهر الكريم، ستركز عروض هذا الثنائي على الاحتفاء بالشهر الكريم مع مراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي في بلد غربي.

٣. باسل الحاج - فندق رمضان

يقبع الذواقة العالمي باسل الحاج مع أربعة من أصدقائه في فندق يتكون من 25 غرفة بدون أي نزلاء أخرين.

شاهد باسل وهو يشغل وقته في العزل الصحي بطهي مجموعة من الأكلات الشهية مثل ساندوتش شريحة اللحم أو طبق الصيادية على الطريقة التقليدية.

٤. هديل مرعي - مسلسل "حجر مش منزلي"

تصحبنا هديل في حياتها اليومية في العزل الصحي من خلال حلقات كوميدية تعرض على قناتها. وتقدم هديل أثناء هذه الحلقات أعز أصدقائها وزميلتها مطورة المحتوى مها أيه جيه.

٥. عمرو وهبة - منولوج في زمن العزل الصحي

يقدم الممثل الكوميدي المصري عمرو وهبة مجموعة من المنولوجات الاسكتشات على قناته على اليوتيوب. وتتناول هذه العروض موضوعات تتراوح بين الأمور العامة وكيفية المحافظة على اللياقة البدنية أثناء العزل الصحي.

٦. أطيب طبخة - وصفات رمضانية مع لمسات سعودية

تابع مجموعة من الطهاة السعوديين الشباب وهم يقدمون اطباق شهية من مختلف مناطق العالم بلمسة سعودية. كما يمكنك أيضًا الوصول إلى وصفات سهلة وصحية لمساعدتك في إعداد مائدة إفطار شهية.