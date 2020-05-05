Advertisements

متحدث وزارة الصحة السعودية يحذر من أماكن التجمع بسبب "كورونا"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
حذر المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتورمحمد العبدالعالي من أي مكان للتجمع بشكل عام، على اعتبار أنه يمثل بيئة خصبة لانتقال العدوى بفيروس "كورونا".

وصرح "العبدالعالي"، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن مستجدات "كورونا": السمة الظاهرة والغالبة على الجميع هي الالتزام بالتقيد بالسلوكيات الصحية كتغطية الأنف والفم وعدم المصافحة وملامسة الأسطح إلا بشكل قليل، وترك مسافة آمنة بيننا وبين الآخرين، وقد سبق التحذير من أي تجمع يزيد على خمسة أشخاص.

وأوضح: يجب أن نكون في إطار أعداد محدودة جدًا، وعلى كل من يدخل إلى المحلات والمولات التقيد بهذه التعليمات والسلوكيات الصحية.

وتابع: الأمور مبشرة في ظل الالتزام بالتعليمات، ولكن الحذر مستمر والتوصية قائمة، حيث لا نريد أن يتحول أي خروج ضروري للتسوق إلى رحلة يعقبها اكتساب العدوى.

وأضاف: هذه التوصيات مستمرة حتى نطمئن تمامًا إلى أن الأوضاع العالمية أصبحت في وضع أفضل؛ لأن الفيروس ما زال خطيرًا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3،029 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 900 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 8 ساعات

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يسعى لضم موهبة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرض رسوم على رواتب الموظفين

منذ حوالي 8 ساعات

عبدالحفيظ يقترب من الرحيل عن الأهلي.. و3 أسماء مرشحة لخلافته

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري.. الزمالك يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق الأول

منذ 39 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ يوم

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يومين

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 16 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ يوم

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 8 ساعات

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد انتشار الفيديو على "فيسبوك".. ضبط أطراف مشاجرة مكتب تأمينات اجتماعي

منذ ساعتين

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:21 م

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

01:38 م

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

09:08 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

12:54 ص

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة