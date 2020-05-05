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قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:15 م
نقاط الخبز
نقاط الخبز
أحمد الشيخ

أصدر الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته اليوم للجهات المختصة لمد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى أخر الشهر بدلاً من إنتهاء صرفها يوم ٢٠ من كل شهر.

يأتي ذلك حرصاً من الوزارة على قيام كافة المواطنين بصرف سلع نقاط الخبز طوال الشهر وذلك من خلال محال بدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتي توفرها الوزارة.

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وزارة التموين نقاط الخبز التجارة الداخلية

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