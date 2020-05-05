4 آلاف ماسك واقي لموظفي "مياه أسيوط"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تعزيز أسطول المهمات الوقائية بــ 4000 ماسك واقي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تسعى بكامل طاقتها لتوفير الخدمات المباشرة مثل قراءة العدادات، وتنفيذ أعمال الإصلاح الداخلية.





وفي سياق متصل أشار مسؤولو اللجنة الوقائية إلى أن الشركة دعمت أبناءها العاملين بالماسك الوقائي، مضيفا: "جرى دعم العاملين بـ15 ألف بخاخة جيب حجم 70 ملي، و150 ألف زوج قفازات طبية، و100 ألف كمامة، و500 بخاخة 500 ملي".



