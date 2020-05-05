ضبط 19 منشأة غذائية مخالفة ومصادرة لحوم فاسدة بالدقهلية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 19 منشأة مخالفة.من جهته، أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ضبط 19 منشأة غذائية مخالفة ومصادرة 85 كيلو لحوم في حملة تموينية بمركز ومدينة أجا.وأسفرت الحملات عن ضبط 200 كيلو، لحوم بلدي وجاموسي مذوحة خارج السلخانه، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعدد من المراكز والمدن للنيابة العامة.وقرر المحافظ إحالة 12 محضرا لأصحاب محلات الجزارة، بمراكز اجا والسنبلاوين، والمنصورة، وبلقاس وتمي الأمديد إلى النيابة العامة، وتم ضبط ما يقرب من 200 كيلو لحوم بقرى وجاموسي مذبوحة خارج السلخانة وضمنهم 60 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقرية برقين مركز السنبلاوين.جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى، بنتائج نشاط قطاع التفتيش بالطب البيطري، بالتعاون مع مباحث التموين لتنفيذ حملات الرقابه والمرور على محلات الاغذية واللحوم ومنافذ بيع السلع للتاكد من صلاحية السلع المعروضه وجودتها خلال شهر رمضان.وفى ذات السياق، وجه المحافظ لمتابعه تصرفات النيابه فى الواقائع المشار اليها، مؤكدا على اتخاذ كافة الاجراءات وفقا لتقرير لجنه التفتيش وقرار النيابه العامه.كما أكد محافظ الدقهلية ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية للجان المرور على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وكفايتها لمتطلبات المواطنين والتصدى لاية محاولات للتلاعب من اى نوع خاصة والعمل على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على صحه وحياة المواطنين وتوفير كافة ما يطلبونه من سلع غذائيه ومواد تموينية بالجوده المطلوبة وبالاسعار المناسبة.وأصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،قرار رقم 275 لسنة 2020 والذي ينص على وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بنطاق مدينتي المنصورة وطلخا، وعلى رؤساء الوحدات المحلية المشار إليها عدم إصدار بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والبنائية ويستثنى من هذا الحظر، أعمال المشروعات القومية والأعمال ذات النفع العام.وأوضح أنه تم إصدار القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،وعلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،وعلى القانون رقم 119 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،وعلى الكتاب الدوري رقم 5 – 10941 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 6 4 2020 بشأن وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل اللجان الدورية لرصد أى محاولات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية مستغلين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضى الزراعية وفرض هيبة الدولة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية