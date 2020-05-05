Advertisements

حمو بيكا ضيف إيناس الدغيدي في "شيخ الحارة والجريئة"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:20 م
حمو بيكا
حمو بيكا
مي مرسي
تستضيف المخرجة إيناس الدغيدي، ىفي حلقة خاصة من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مؤدي المهرجانات حمو بيكا.

البرنامج من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، ويظهر من إعلان الحلقة انفعال حمو بيكا بعد توجيه بعض الأسئلة إليه.

برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 10:30 مساء.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.

أخبار تهمك

بعد انتشار الفيديو على "فيسبوك".. ضبط أطراف مشاجرة مكتب تأمينات اجتماعي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ يوم

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ يوم

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يسعى لضم موهبة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان ناري.. الزمالك يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق الأول

منذ 41 دقيقة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يومين

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 8 ساعات

عبدالحفيظ يقترب من الرحيل عن الأهلي.. و3 أسماء مرشحة لخلافته

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرض رسوم على رواتب الموظفين

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:21 م

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

01:38 م

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

09:08 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

12:54 ص

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة