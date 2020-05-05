حمو بيكا ضيف إيناس الدغيدي في "شيخ الحارة والجريئة"

تستضيف المخرجة إيناس الدغيدي، ىفي حلقة خاصة من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مؤدي المهرجانات حمو بيكا.





البرنامج من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، ويظهر من إعلان الحلقة انفعال حمو بيكا بعد توجيه بعض الأسئلة إليه.





برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 10:30 مساء.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.



