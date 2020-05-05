"الدخول بكمامة".. إجراءات احترازية بمستشفيات جامعة المنوفية

تابع الدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب بجامعة المنوفية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بمتابعة سير العمل في طوارئ المستشفيات الجامعية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطبيق قرار فريق إدارة الأزمة بضرورة ارتداء الكمامة لجمميع المترددين على المستشفيات الجامعية.





وشدد قورة، على أفراد الأمن بضرورة التنبيه علي جميع المترددين والعاملين بارتداء "الماسك" منعا لزيادة معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما جرى متابعة توافر جميع مستلزمات الوقاية الكاملة لجميع الأطقم الطبية العاملين بطوارئ المستشفيات الجامعية.





كان فريق إدارة الأزمة بكلية الطب جامعة المنوفية، قد أشار إلى أنه جرى اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لحماية الفريق الطبي، وكذلك التنبيه على جميع المترددين على مستشفيات جامعية المنوفية بضرورة ارتداء "الماسك الجراحي" أثناء تلقي أي خدمة طبية داخل المستشفيات.





كما وافقت الكلية على البدء في إجراء الاختبار السريع للطاقم الطبي من أجل الاطمئنان عليهم والاكتشاف المبكر لأي حالات مصابة، وخاصة المخالطين منهم للحالات المشتبه بها، والتأكيد على التزام جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية بضرورة ارتداء جميع الواقيات الشخصية من أجل حماية الجميع والحفاظ على المرضى.



