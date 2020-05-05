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"الدخول بكمامة".. إجراءات احترازية بمستشفيات جامعة المنوفية
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:23 م
تابع الدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب بجامعة المنوفية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بمتابعة سير العمل في طوارئ المستشفيات الجامعية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطبيق قرار فريق إدارة الأزمة بضرورة ارتداء الكمامة لجمميع المترددين على المستشفيات الجامعية.
وشدد قورة، على أفراد الأمن بضرورة التنبيه علي جميع المترددين والعاملين بارتداء "الماسك" منعا لزيادة معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما جرى متابعة توافر جميع مستلزمات الوقاية الكاملة لجميع الأطقم الطبية العاملين بطوارئ المستشفيات الجامعية.
كان فريق إدارة الأزمة بكلية الطب جامعة المنوفية، قد أشار إلى أنه جرى اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لحماية الفريق الطبي، وكذلك التنبيه على جميع المترددين على مستشفيات جامعية المنوفية بضرورة ارتداء "الماسك الجراحي" أثناء تلقي أي خدمة طبية داخل المستشفيات.
كما وافقت الكلية على البدء في إجراء الاختبار السريع للطاقم الطبي من أجل الاطمئنان عليهم والاكتشاف المبكر لأي حالات مصابة، وخاصة المخالطين منهم للحالات المشتبه بها، والتأكيد على التزام جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية بضرورة ارتداء جميع الواقيات الشخصية من أجل حماية الجميع والحفاظ على المرضى.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.
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