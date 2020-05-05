حماية المستهلك يقدم عددا من النصائح لتخفيض استهلاك الديب فريزر





جاء ذلك في إطار الحملة التى أطلقها الجهاز خلال شهر رمضان بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح" والتي تستهدف التوعية بالاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية لتجنب ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية.



ونصح الجهاز بضرورة ترتيب الأطعمة داخل الديب فريزر ووضعهم جنبا إلى جنب لملئ الفراغات التى تجعلها لا تهدر فريون وبالتالى تستهلاك كهرباء أقل وتوفير الأموال في جهات أخرى بدلا من إهدارها في الاستخدام الخاطئ للطاقة.



كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أطلق مسابقة شهر رمضان المبارك بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح" لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتوجيه اموالهم بشكل سليم بدلا من اهدار الطاقة والمال، على أن يتم اختيار 9 متسابقين بواقع متسابق من كل شركة توزيع كهرباء تمكنوا من خفض فاتورة استهلاك الشهر الكريم مقارنة بشهرى مارس وأبريل.



وحدد الجهاز شروط المسابقة:





1-يجب توافر فاتورة استهلاك شهرى مارس وأبريل.





2- يجب ان تكون فاتورة شهر مايو اقل من فاتورة مارس وأبريل.





3-سيتم اختيار متسابق واحد من داخل النطاق الجغرافي لكل شركة توزيع كهرباء.





4-سيتم الاختيار بناء على الأسبقية في ارسال صور الفواتير وأكبر نسبة تخفيض في قيمة الفاتورة.





5-سيتم الإعلان عن الفائزين على الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتسليمهم الجوائز داخل مقر الجهاز.





6-سيتم التنويه عن المسابقة كل يوم خميس لتذكرة المواطنين عبر صفحة الجهاز على فيس بوك.





جوائز المسابقة





(لمبات ليد.. ومفاجآت لمن يتمكن من خفض فاتورته بنسبة 50%).





سيتم البدء في تلقى مشاركات المتسابقين 25 مايو المقبل.





طريقة التسجيل في المسابقة:





إرسال البيانات في رسالة على صفحة الجهاز على فيس بوك.

قدم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عددا من النصائح التي يجب إتباعها لخفض استهلاك الديب فريزر.