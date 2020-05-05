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لم يختلط بأحد.. مصدر يكشف تفاصيل إصابة قس في السويس بكورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:28 م
اندرية زكي
اندرية زكي
حازم رفعت
كشف مصدر من الهيئة الإنجيلية بمصر، عن أن القس إيهاب سليمان، راعي كنيسة المسيح الإنجيلية في محافظة السويس أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر في تصريح إلى بوابة الفجر، أن القس المصاب، لم يختلط بأحد وغير معلوم سبب الأصابة، موضحًا أن الأعراض قد ظهرت عليه من عدة أيام وتم أخذ مسحة منه مما أفادت إجابية التحاليل بفيروس كورونا، وتم نقله علي الفور إلى مستشفى العزل في أبوتيج بمحافظة أسيوط. 

ومن المقرر أن يعقد المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة، اجتماعا غدا الأربعاء، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، لمناقشة العديد من القضايا في ظل تداعيات وباء كوفيد- 19. 

إصابة أول كاهن قبطي في قنا بفيروس كورونا: 

كشف القمص أمونيوس فارس، وكيل مطرانية قنا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، عن أن القس بيشوي ناروز، راعي كنيسة القديسة العذراء مريم وسط مدينة قنا، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد.


وقال "فارس"، إلى بوابة الفجر، أن القس بيشوي قد بدأت علية الأعراض من منذ خميس العهد، ثم تم الكشف عليه وأخذ عينة منه والتي أسفرت عن إيجابيته بالعدوى.

وأكد وكيل مطرانية قنا، أن الكاهن المصاب حالته الصحية مستقرة وهو الآن يخضع للحجر الصحي بمستشفى الصداقة بأسوان، مضيفًا أن زوجة الكاهن بخير ولم تتضرر بإصابة العدوى.


وأوضح أن مجمع كهنة الإيبارشية جميعهم بخير ولم يتأثروا بأي إصابة بالفيروس، مؤكدًا أن راعي كنيسة العذراء مريم هو الوحيد الذي تم حجزة بالعزل الصحي بمفردة لأنه لم يختلطت بأحد من قبل، مشيرًا إلى أنه تم أخذ عينات من بعض الكهنة الذين تم الاختلاص بهم وتمت سالبيتها.

أول تعليق لوكيل مطرانية دمياط المُصاب بكورونا من داخل الحجر الصحي:

كشف القمص صرابامون متري، وكيل مطرانية دمياط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، والمصاب بفيروس كورونا، بأنه قد ظهرت عليه الأعراض بشكل خفيف من ارتفاع بسيط في درجات حرارة الجسم؛ مما اضطر لمثوله أمام الكشف الطبي الذي تبينت التحاليل بإجابية وجود الفيروس.


وأكد "متري"، في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر، أن إصابته جاءت خلال مخالطته مع إخوت الرب خلال خدمته لهم قبل الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقال وكيل مطرانية دمياط، إنه الآن في حالة تعافي في المراحل الأولى من الإصابة، لافتًا إلى أن التحاليل الطبية الأخيرة أثبتت بسلبية الفيروس، مؤكدًا أنه مازال يخضع في الحجر الصحي بمستشفى بلطيم في دمياط حتى الآن، حيث إنه يعاني من مرضى السكري.


وأضاف القمص صرابامون، بأنه ينصح الجميع بما فيهم الأباء الكهنة بتوخي الحذر والتزام الوقاية الصحية خلال قيامهم بالخدمة، مع اتباع إرشادات وزارة الصحة، والالتزام التام بقرار اللجنة الدايمة بالمجمع المقدس في استمرار غلق أبواب الكنائس وتعليق القداسات ووقف الخدمات والأنشطة الكنسية بها.

إصابة كاهن بكورونا في الفيوم:

بدأ القمص تكلا شفيق، راعى كنيسة الشهيد مارمينا العجايبى بالفيوم، مرحلة العلاج فور وصولة إلى مستشفى الباجور بالمنوفية، للعزل الصحى فيها، بعد ان أثبتت تحاليل المعامل المركزية، اصابته بفيروس كورونا المسجد.

وكان راعي الكنيسة المصاب، عزل نفسه بالمنزل، بعد أن توفيت سيدة إحدى قريباته، شقيقة القمص المتنيح يوحنا بديع، راعي كنيسة السيدة العذراء بالفيوم، أمس، وتبين إصابتها بالفيروس، ولم تظهر عليه أعراض الفيروس، سوى دور برد خفيف.

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