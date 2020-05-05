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تسليم مدينة جامعية بالإسكندرية لنقل الحالات المستقرة من فيروس كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:33 م
أرشيفية
أرشيفية
دينا حسن-محمد رجب
أعلن اليوم الثلاثاء الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تسليم مباني المدينة الجامعية بنين بسموحة لوزارة الصحة لتبدء كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة.

وأوضح أنها تضم 576 سرير، 140 بدار الضيافة، 147 في مبنى الوافدين والتي ستخل الخدمة خلال إسبوعين، لافتًا إلى أنه جاري تأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.

وفي ذات السياق قدم "الكردي" الشكر لكافة الأطقم الطبية بكلية الطب والمستشفيات الجامعية من أطباء وهيئة تمريض المرابطين في مستشفيات العزل بأبي قير والعجمي والنجيلة ونزل الشباب بأبي قير (المدينة الشبابية)، مثمنًا جهودهم وتضحياتهم التي بذلوها ويبذلونها للقضاء علي الفيروس.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.

وفي إطار التواصل المستمر مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 17 مستشفى للعزل، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمرض، وتوفير كافة الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وأشادت وزيرة الصحة بآداء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لما يقدمونه من خدمات طبية مميزة للمرضى بكفاءة عالية، كما وجهت مديري المستشفيات بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية محدثة لمتابعة وتسجيل بيانات المرضى منذ دخولهم إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم.
وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالشكر لوزيرة الصحة لسرعة استجابتها وتلبية كافة احتياجاتهم، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم.
تسليم مدينة جامعية بالإسكندرية لنقل الحالات المستقرة من فيروس كورونا
تسليم مدينة جامعية بالإسكندرية لنقل الحالات المستقرة من فيروس كورونا
تسليم مدينة جامعية بالإسكندرية لنقل الحالات المستقرة من فيروس كورونا
تسليم مدينة جامعية بالإسكندرية لنقل الحالات المستقرة من فيروس كورونا
تسليم مدينة جامعية بالإسكندرية لنقل الحالات المستقرة من فيروس كورونا
تسليم مدينة جامعية بالإسكندرية لنقل الحالات المستقرة من فيروس كورونا
تسليم مدينة جامعية بالإسكندرية لنقل الحالات المستقرة من فيروس كورونا
تسليم مدينة جامعية بالإسكندرية لنقل الحالات المستقرة من فيروس كورونا

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