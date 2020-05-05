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أبرزهم أوريجي... 4 لاعبين مرشحين للرحيل عن ليفربول في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
علي خلاف
يترقب عشاق ومحبو ليفربول الإنجليزي فترة الانتقالات الصيفية، لرؤية صفقات الريدز الجديدة وكذلك الراحلين عن قلعة متصدر البيرميرليج.

وكانت رابطة الدوري الانجليزي قد قررت تعليق منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في إنجلترا وإصابة عشرات الآلاف بالوباء العالمي.
الراحلين عن ليفربول في الميركاتو الصيفي

وتحدثت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية عن لاعبي ليفربول الإنجليزي المرشحين للرحيل عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وإليكم التفاصيل:-

1-ديفان أوريجي
أول المرشحون للرحيل عن صفوف ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل، سيكون المهاجم البلجيكي ديفان أوريجي الذي فشل في الحصول على مقعد أساسي في خط الهجوم بتواجد محمد صلاح وساديو ماني وربيرتو فيرمينو، وسيحاول النادي استثمار أموال بيعه لإبرام صفقات جديدة، لاسيما وأنه يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

2- ديجان لوفرين
ارتبط لوفرين بالرحيل عن ليفربول في الصيف الماضي، لكنه قرر البقاء في النهاية، وهو يتنافس الآن مع لاعبين آخرين من أجل الحصول على مركز بجوار المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لكن في حال وصول عرض قوي له لن يمانع كلوب في رحيله حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.

3- شيردان شاكيري
المهاجم المخضرم السويري شاكيري كان يحمل طموحات كبيرة عندما وصل إلى ليفربول قبل عامين، لكنه تفاجأ من الجلوس المتكرر على مقاعد البدلاء، وعلى ما يبدو أن عازم على الرحيل هذا الصيف لكي يلعب بشكل منتظم.

4- نابي كيتا
تعاقد ليفربول مع نابي كيتا مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، لكن اللاعب لم يظهر بالشكل الملطوب، وبات حبيساً لدكة البدلاء في ظل تألق فينالدوم وفابينيو، ومن الوارد جداً مغادرته النادي في الصيف المقبل.

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