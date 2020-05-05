ميليشيا الوفاق تختطف مسؤول مكافحة الفساد في ليبيا





أعلن ديوان المحاسبة الليبي، مساء أمس، خطف أحد قياداته المسؤولة عن مكافحة الفساد على يد ميليشيا تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة، في أحدث تحول في المنافسة الدائرة على الثروة الهائلة للبلاد- وفقا لما نشره موقع "العربية".





وأدى اختطاف رضا قرقاب مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بديوان المحاسبة الليبي، إلى ظهور توترات عميقة في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.





وأدان ديوان المحاسبة وهو هيئة مستقلة في طرابلس، تتولى مكافحة اختلاس الأموال في البلد الغني بالنفط، في بيانه "عملية الخطف والاحتجاز القسري، متأسفاً أن تكون الجهة التي يفترض أن تنفذ القانون في العاصمة هي المنتهكة له".





كما اتهم وزارة الداخلية بإخفاء قرقاب قسريا بغرض منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية.





يذكر أن العديد من المؤسسات التابعة لحكومة الوفاق، ومن ضمنها وزارة الداخلية، تهيمن عليها الميليشيات.





في المقابل، اعترفت وزارة الداخلية باحتجاز قرقاب وسعت إلى تبريره، مشيرة إلى أن جائجة كورونا تتطلب صرف أموال عاجلة، لكن وكالة مكافحة الفساد تقوض جهود السلطة في مكافحة الوباء عبر عرقلة صرف المستحقات.



