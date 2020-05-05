لأول مرة.. دمياط تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا وتعافي 170 شخصا

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عدم تسجيل المحافظة اليوم الثلاثاء، أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر طبي، أن عدد المصابين انخفض عن الأسابيع الماضية، فضلًا عن عدم تسجيل المحافظة اليوم أي إصابات، فضلًأ عن تعافي 170 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل وتعد المحافظة الأعلى فى نسب الشفاء على مستوى الجمهورية.

وقال إن الأمور حاليا مطمئنة ولكن بشرط التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة، مضيفا أن المحافظة شهدت 33 حالة وفاة أكدت نتائج التحاليل إيجابية حالاتهم وارتفاع نسبة الوفاة جاءت نتيجة أن حالتهم الصحية متأخرة وأغلبهم كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة، و هناك 137 حالة من أبناء دمياط يتلقون العلاج بمستشفيات ومراكز الحجر الصحى من بينهم 55 حالة سلبي للمرة الأولى وتنتظر التحاليل للمرة الثانية.