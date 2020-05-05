صحيفة: الإمارات تدعو بأن يكون 14 مايو يوماً عالمياً للصلاة بأن يرفع الله الجائحة





قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، الصادر اليوم الثلاثاء، إنه في يوم 14 مايو الجاري تلتقي دعوات المؤمنين في العالم متحدين من أجل السلام والتضامن والإنسانية، متضرعين إلى الله بأن يرفع جائحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" عن المجتمعات ويعيد إليها الأمن والاستقرار؛ استجابة لدعوة أطلقتها "اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية" بأن يكون هذا التاريخ يوماً عالمياً للصلاة، وسط ترحيب عالمي من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية.





وأضافت الصحيفة الإماراتية: أن دعوات الملايين تتوحد في هذا اليوم لتشكل لحظة تضامن إنساني، كما وصفها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ذلك أن مثل هذه التحديات تؤثر على البشرية جمعاء ولا تفرق بين إنسان وآخر ولا تنظر في الاختلافات، بل إنها تنبه مجدداً لأهمية الوحدة والالتقاء على هدف واحد يتمثل في وقف أي معاناة بشرية آنية أو مستقبلية.





وأشارت إلى أن هذه الأزمة تتطلب أكثر من أي وقت مضى، التعاون لتجاوزها على مستوى الأفراد والشعوب والدول، وأن يجتمع العالم على كلمة سواء خلال الأيام المقبلة لدفع وتيرة التنمية، وإعادة النشاط الاقتصادي، ودعم المجتمعات الأقل حظاً بأي من المساهمات التي تمكن من تخفيف آثار الجائحة على حياة الإنسان.



