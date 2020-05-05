"اتحاد الصناعات" يطلق ثاني خط ساخن لخدمة المنشآت الصناعية بشأن كورونا

استجابة لمطلب المهندس محمد زكي السويدي - رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتخصيص خط ساخن بالوزارة للمنشآت الصناعية، فقد تمت الاستجابة بتخصيص خط برقم ١٥٥٣٠ وذلك للرد علي كافة تساؤلات المنشآت الصناعية بشأن فيروس كورونا المستجد سواء في حال ظهور حالات بالمصانع وطرق التعامل في هذه الحالة، وللتعرف على طرق التعقيم الصحيحة فضلا عن أية استفسارات أوشكاوى للمنشآت بخصوص الإجراءات المطلوبة من المنشآت . وقد تم تفعيل الخط الجديد بالفعل، وكذلك تم إخطار جميع الغرف الصناعية للتعميم على المنشآت الأعضاء.





وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات اتحاد الصناعات المصرية المستمرة لرعاية المنشآت الصناعية في هذه المرحلة حتى تتمكن من العمل بشكل طبيعي، واتساقا مع مجهودات الدولة وكافة الجهات الصناعية وقطاع الأعمال والمنظومة الاقتصادية للتصدي للآثار السلبية من انتشار الفيروس العالمي كورونا – كوفيد 19.



