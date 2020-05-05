Advertisements

"اتحاد الصناعات" يطلق ثاني خط ساخن لخدمة المنشآت الصناعية بشأن كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:50 م
اتحاد الصناعات المصرية
اتحاد الصناعات المصرية
أحمد الشيخ
استجابة لمطلب المهندس محمد زكي السويدي - رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتخصيص خط ساخن بالوزارة للمنشآت الصناعية، فقد تمت الاستجابة بتخصيص خط برقم ١٥٥٣٠ وذلك للرد علي كافة تساؤلات المنشآت الصناعية بشأن فيروس كورونا المستجد سواء في حال ظهور حالات بالمصانع  وطرق التعامل في هذه الحالة، وللتعرف على طرق التعقيم الصحيحة فضلا عن أية استفسارات أوشكاوى للمنشآت بخصوص الإجراءات المطلوبة من المنشآت .  وقد تم تفعيل الخط الجديد بالفعل، وكذلك تم إخطار جميع الغرف الصناعية للتعميم على المنشآت الأعضاء. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات اتحاد الصناعات المصرية المستمرة لرعاية المنشآت الصناعية في هذه المرحلة حتى تتمكن من العمل بشكل طبيعي، واتساقا مع مجهودات الدولة وكافة الجهات الصناعية وقطاع الأعمال والمنظومة الاقتصادية للتصدي للآثار السلبية من انتشار الفيروس العالمي كورونا – كوفيد 19.

وكان الاتحاد قد أطلق مؤخرا الخط الساخن 15413 بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للإبلاغ عن مشاكل توفير مستلزمات الإنتاج ، وتلقي طلبات الدعم الفني لحجز الإجتماعات عن بعد وكذلك تلقي طلبات للدعم الفني للبرامج والخدمات الرقمية، بالاضافة إلى الإبلاغ عن ظهور حالات مصابه بالفيروس.

أخبار تهمك

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ يوم

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 3 ساعات

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرض رسوم على رواتب الموظفين

منذ حوالي 8 ساعات

عبدالحفيظ يقترب من الرحيل عن الأهلي.. و3 أسماء مرشحة لخلافته

منذ حوالي 8 ساعات

"متر ليس كافيا".. تحذير جديد لمنع تفشي عدوى كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان ناري.. الزمالك يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق الأول

منذ 42 دقيقة

بعد انتشار الفيديو على "فيسبوك".. ضبط أطراف مشاجرة مكتب تأمينات اجتماعي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ يوم

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يومين

مفاجأة.. برشلونة يسعى لضم موهبة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:21 م

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

01:38 م

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

09:08 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

12:54 ص

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة