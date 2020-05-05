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الأهلي يتراجع عن ضم نجم سموحة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
تراجع النادي الأهلي عن فكرة التعاقد مع واحد من نجوم نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي قد أظهر رغبة في التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

ولكن اكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء أنه لا يحتاج إلى التعاقد مع حسام حسن في الصيف القادم.

وجاء قرار فايلر بصرف النظر عن ضم حسام حسن في الصيف القادم لأنه يرى أن النادي يحتاج إلى صفقات أقوى وأكثر إفادة للنادي في الصيف القادم.

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