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مواعيد عرض مسلسل ليالينا 80 الحلقة 12 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:06 م
مسلسل ليالينا 18 الحلقة 12
مسلسل ليالينا 18 الحلقة 12
مواعيد عرض مسلسل ليالينا 80 الحلقة 12 والقنوات الناقلة 

ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل ليالينا 80 للنجمة غادة عادل الحلقة 12 والقنوات الناقلة، حيث يعرض على عدة قنوات ضمن مسلسلات شهر رمضان المبارك 2020.

وتطورت الأحداث في الحلقت السابقة لعرض مسلسل ليالينا 80 الحلقة 12 المقرر إذاعتها اليوم والتي شهدت صراعًا وتطورا كبيرا في الأحداث ليبحث الكثيرين عن موعد الحلقة وتفاصيلها المتوقعة.

القنوات الناقلة للحلقة 12 مسلسل ليالينا 80
يعرض مسلسل ليالينا 80 على قناتي سي بي سي وسي بي سي دراما في الأوقات التالية:

يعرض مسلسل ليالينا 80 على قناة سي بي سي الساعة 9 إلا ربع مسًاء، والإعادة الاولى 1 ونصف صباحًا، والإعادة الثانية 11 ونصف صباحًا.

يعرض مسلسل ليالينا 80 على سي بي سي دراما الساعة 6 وربع مسًاء، والإعادة الاولى الساعة 11، والإعادة الثانية الساعة 4 صباحًا.

يشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغني، منة عرفة، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

مواعيد عرض مسلسل ليالينا 80 الحلقة 12 والقنوات الناقلة 

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