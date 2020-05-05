سكر زيادة الحلقة 12.. الموعد والتردد والقنوات الناقلة





ننشر لكم موعد مسلسل سكر زيادة الحلقة 12، حيث حقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ بداية حلقاته الأولي وحصد نسب مشاهدات عالية.





وتدور أحداث مسلسل سكر زيادة داخل فيلا تضطر مجموعة من النساء البقاء بها ويحاول كل منهم الإستحواذ على الفيلا والتخلص من الجميع لامتلاكها، وهو مستوحي من مسلسل "The golden girls" الشهير.





ومسلسل سكر زيادة من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال، ومن بطولة كل من نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، ويشارك معهم كوكبة من النجوم، وهو من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال





ملخص الحلقات السابقة من مسلسل سكر زيادة

شهد مسلسل سكر زيادة أحداثا كوميدية، وهذا بعد أن قامت كل من عصمت وكريمة بالاستعانة بالفنان مصطفى أبو سريع ليقوم بالمساعدة "جميلة" من حالتها النفسية بعد أن تدهورت من جديد بسبب وفاة زوجها، وطلبوا منه أن يتظاهر بأنه يحبها، بعد أن قام الطبيب المتابع لحالتها بنصحهم بالقيام بذلك وهذا ما شرعوا في القيام به.





القنوات الناقلة وموعد عرض مسلسل سكر زيادة الحلقة 12





يعرض المسلسل على قناة MBC – مصر يوميًا في شهر رمضان المبارك في الساعة 8:30 مساءً، ويُعاد 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصر اليوم التالى.





تردد قناة ام بي سي مصر على النايل سات





- التردد:12015

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل التصحيح: 65





تردد قناة MBC Masr 2





- التردد: 11823

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل التصحيح: 56





سكر زيادة الحلقة 12.. الموعد والتردد والقنوات الناقلة