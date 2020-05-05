مسلسل 2 في الصندوق لـ أوس أوس والميرغني.. موعد العرض والقنوات الناقلة





ننشر لكم في السطور التالية موعد عرض مسلسل 2 في الصندوق لـ أوس أوس والميرغني والقنوات الناقلة، لنجمي مسرح مصر أوس أوس وحمدي الميرغني، حيث حقق المسلسل منذ بداية عرضه نسبة مشاهدة عالية، وتدور أحداث المسلسل حول شابان يعملان في مهنة جمع القمامة ويحلمان بالوصول إلى الشهرة في التمثيل والغناء.





موعد عرض مسلسل 2 في الصندوق

يعرض مسلسل 2 في الصندوق بشكل يومي خلال أيام شهر رمضان في تمام الساعة 9.30 مساءا، على قناة mbc مصر، كما يعاد على قناة mbc مصر2.





نجوم مسلسل 2 في الصندوق

ويتكون طاقم عمل مسلسل "2 في الصندوق" من كل من حمدي الميرغني وأوس أوس، ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد ورحاب الجمل ونهى عابدين، وهايدي رفعت، ومحمد حسني، وصلاح عبدالله، وانتصار، ويظهر العديد من النجوم كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل، والمسلسل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.





مسلسل 2 في الصندوق لـ أوس أوس والميرغني.. موعد العرض والقنوات الناقلة



